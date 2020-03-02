Русский драмтеатр Ингушетии представит спектакль «Из тьмы веков» с новыми исполнителями
8 марта Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии представит спектакль «Из тьмы веков» Идриса Базоркина, сообщает пресс-служба творческого коллектива.
По словам художественного руководителя театра, народной артистки республики Зары Аушевой-Базоркиной, на этот раз в спектакле большие кадровые изменения. Впервые на театральной сцене в роли главной героини Зору предстанет певица, актриса театра Хава Евлоева.
В спектакле дебютируют молодые артисты Ибрагим Дзейтов и Ислам Хадзиев. В роли Калоя — заслуженный артист Ингушетии Рахман Беков.
Режиссёр спектакля — народный артист республики Ахмет Льянов.