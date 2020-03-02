Театр

Русский драмтеатр Ингушетии представит спектакль «Из тьмы веков» с новыми исполнителями

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8 марта Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии представит спектакль «Из тьмы веков» Идриса Базоркина, сообщает пресс-служба творческого коллектива.

По словам художественного руководителя театра, народной артистки республики Зары Аушевой-Базоркиной, на этот раз в спектакле большие кадровые изменения. Впервые на театральной сцене в роли главной героини Зору предстанет певица, актриса театра Хава Евлоева.

В спектакле дебютируют молодые артисты Ибрагим Дзейтов и Ислам Хадзиев. В роли Калоя — заслуженный артист Ингушетии Рахман Беков.

Режиссёр спектакля — народный артист республики Ахмет Льянов.

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