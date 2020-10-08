Русский драмтеатр Ингушетии представил республику на фестивале в Дагестане

Торжественная церемония открытия фестиваля прошла 5 октября в Махачкале, на сцене Русского театра имени М. Горького. Гостей и участников приветствовала министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

Она сказала, что с момента создания этого фестиваля на базе ведущего республиканского театра, инициатором которого является заслуженный деятель искусств России Скандарбек Тулпаров, состоялось множество блистательных показов спектаклей классической и современной драматургии разных народов.

8 октября ингушские артисты представили зрителям спектакль Чехова «Чайка», в постановке режиссера Ахмеда Льянова.