Русский драмтеатр Ингушетии представил республику на фестивале в Дагестане
Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии представил республику в Дагестане на VI Международном фестивале русских театров республик Северного Кавказа, стран Черноморско-Каспийского региона, ближнего и дальнего зарубежья, сообщила художественный руководитель театра Зара Аушева-Базоркина на своей странице в «Инстаграм».
Торжественная церемония открытия фестиваля прошла 5 октября в Махачкале, на сцене Русского театра имени М. Горького. Гостей и участников приветствовала министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Она сказала, что с момента создания этого фестиваля на базе ведущего республиканского театра, инициатором которого является заслуженный деятель искусств России Скандарбек Тулпаров, состоялось множество блистательных показов спектаклей классической и современной драматургии разных народов.
8 октября ингушские артисты представили зрителям спектакль Чехова «Чайка», в постановке режиссера Ахмеда Льянова.