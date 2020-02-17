Русский драмтеатр Ингушетии к годовщине депортации покажет спектакль «Паспорт»
К 76-летию депортации ингушского народа Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии покажет спектакль «Паспорт», сообщает пресс-служба творческого коллектива.
Сценарист и режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств республики Микаэл Базоркин.
Спектакль рассказывает о русской женщине, связавшей свою жизнь с ингушским народом в годы сталинских репрессий.
Показы пройдут на сцене Театра юного зрителя в Назрани 22, 23, 25, 26 и 27 февраля. Начало спектакля — в 14:30.