Русский драмтеатр Ингушетии к годовщине депортации покажет спектакль «Паспорт»

Сценарист и режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств республики Микаэл Базоркин.

Спектакль рассказывает о русской женщине, связавшей свою жизнь с ингушским народом в годы сталинских репрессий.

Показы пройдут на сцене Театра юного зрителя в Назрани 22, 23, 25, 26 и 27 февраля. Начало спектакля — в 14:30.