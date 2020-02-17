Депортация

Русский драмтеатр Ингушетии к годовщине депортации покажет спектакль «Паспорт»

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К 76-летию депортации ингушского народа Русский государственный музыкально-драматический театр Ингушетии покажет спектакль «Паспорт», сообщает пресс-служба творческого коллектива.

Сценарист и режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств республики Микаэл Базоркин.

Спектакль рассказывает о русской женщине, связавшей свою жизнь с ингушским народом в годы сталинских репрессий.

Показы пройдут на сцене Театра юного зрителя в Назрани 22, 23, 25, 26 и 27 февраля. Начало спектакля — в 14:30.

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