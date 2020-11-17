Руслан Оздоев стал победителем первенства СКФО по дзюдо в Назрани

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, борьба проходила в шести весовых категориях: −81, −90, 90+ кг у юношей, −40, −44, −48 кг у девушек.

Победителями третьего соревновательного дня стали Ахмедова Патимат до 40 кг (Дагестан), Кутарова Лилия до 44 кг (Северная Осетия), Басиева Милана до 48 кг (Северная Осетия), Абдулхаджиев Магомедэмин до 90 кг (Чечня), Кадзаев Арсен (Северная Осетия) и Оздоев Руслан до 81 кг (Ингушетия).