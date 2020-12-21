Руслан Мизаев возглавил Чеченское отделение СберБанка

Евгений Титов, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«СберБанк в Чеченской Республике остаётся лидером финансового сектора и активно развивает клиентоцентричную экосистему. Руслан Мизаев, обладая необходимыми компетенциями и пониманием этно-культурных особенностей региона, продолжит комплексное развитие Сбера в Республике. В новой должности он сконцентрируется на расширении отраслевых рынков, совместном с Правительством и бизнесом Чечни развитии безналичной инфраструктуры и цифровых сервисов Сбера».

Руслан Мовладинович окончил Московский государственный открытый университет по специальности «Менеджмент организации». Работал на руководящих позициях в банковском секторе, в мэрии города Грозного и органах власти Чеченской Республики. Отличается высокой работоспособностью, умением быстро адаптироваться к изменениям и ориентацией на результат.

Руслан Мизаев женат, воспитывает сына и двух дочерей. В свободное время увлекается рыбалкой, горными лыжами и футболом.

За 11 месяцев 2020 года объём кредитного портфеля физических лиц в Чеченской Республике составил около 19,6 млрд рублей, объём корпоративного кредитного портфеля — 2 млрд рублей. Портфель пассивов юридических лиц превысил 3,8 млрд рублей, портфель пассивов физических лиц — около 8,8 млрд рублей. В Республике действуют 14 филиалов и 216 устройств самообслуживания СберБанка. Летом 2020 года запущен сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет, с помощью которого удобно и безопасно через приложение или сайт можно заказывать доставку продуктов из гипермаркета «Лента». Востребованы в Чеченской Республике и другие цифровые сервисы экосистемы Сбера: онлайн-консультации по правовым вопросам «Личный юрист», онлайн-кинотеатр Okko и сервис телемедицины СберЗдоровье.