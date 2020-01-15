Руководство Ингушетии благодарно федеральному правительству за всемерную поддержку в реализации нацпроектов — Калиматов
Правительство Российской Федерации оказывало всемерную помощь республике в достижении целевых показателей в рамках реализации национальных проектов, региональные власти ожидают поддержки с новой силой и отдачей от Кабинета министров и впредь.
Об этом Глава республики Махмуд-Али Калиматов заявил газете «Ингушетия», комментируя отставку правительства страны.
«Ожидания от любого состава правительства — они огромные. Нацпроекты, которые являются на данный момент катализатором в вопросе развития региона по всем направлениям, реализуются при поддержке именно правительства РФ. Кабинет министров старался помочь нам, как субъекту, достичь целевых показателей», — отметил руководитель региона.
Калиматов сказал, что власти республики благодарны за сотрудничество и ждут того же самого настроя с новой силой и отдачей от обновленного состава правительства.
Руководство Ингушетии будет взаимодействовать с каждым министром для исполнения нацпроектов, потому что это в интересах каждого жителя региона, подчеркнул он.