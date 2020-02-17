Руководство «Ингушэнерго» участвует в решении проблем своих абонентов

«Каждую жалобу от абонентов электросетей я держу на личном контроле. До полного устранения проблемы», — заявил Цечоев.

В ходе пресс-конференции с журналистами директор ингушского филиала «Россети Северный Кавказ» также подробно рассказал о проблемах, возникающих у потребителей в ходе погашения платежей за электричество.

Некоторые из них жалуются, что им начисляют суммы, не совпадающие с показаниями счетчика, либо начисления делаются по нормативной ставке.

«Да, такие проблемы периодически возникают. Ко мне лично тоже обращаются по таким поводам. Пишут сообщения нам в соцсети. Одна из причин — недобросовестное отношение к своим обязанностям наших сотрудников. Такое тоже случается, если сотрудник невнимателен к своей работе. Но есть и другая сторона. У ежемесячных платежей есть определенный срок, в течение которого потребитель должен оплатить счет за использованную электроэнергию. Если дата платежа просрочена, то уже включается программа начисления платежа по нормативу. И эта сумма может не совпадать с данными его электросчетчика. Поэтому очень важно, чтобы потребители соблюдали платежную дисциплину. Этим они облегчат работу и нам, и себе», — разъясняя ситуацию, сказал Цечоев.

По словам директора «Ингушэнерго», у них есть система наказания сотрудников за халатное отношение к работе.

«Если мы выявляем более двух случаев неправильной отчетности, допущенных нашим сотрудником по работе с клиентами, проводится служебное расследование, и чаще всего с таким сотрудником мы прощаемся», — заявил Цечоев.

Он также отметил, что каждую жалобу клиента держит на личном контроле до полного устранения проблемы.