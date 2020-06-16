Руководство больницы считает необоснованными жалобы работников поликлиники на невыплату надбавок в Ингушетии

«В 484-м постановлении правительства РФ четко определена та категория медработников, которым положены выплаты: 80 тыс. руб. — врачам, 50 тыс. руб. — медсестрам. То есть речь идет именно о медиках, работающих в инфекционном отделении, где находятся больные с новой коронавирусной инфекцией. Они надевают противочумные костюмы, респираторы, очки, находятся в отделении по шесть-двенадцать часов», — сказала главврач.

По словам Кокурхаевой, амбулаторное звено относится к категории медработников, которые получают доплаты по 415-му постановлению правительства РФ, жалобы амбулаторного звена безосновательны.

«То есть это те же участковые педиатры, терапевты, медсестры. В Сунженской ЦРБ за апрель и май произведены все положенные выплаты по 415-му постановлению в полном объеме, также по 484-му постановлению. Неоднократно с нашими сотрудниками была проведена разъяснительная беседа по этому вопросу. Экономисты, юристы, а также представители Минздрава объяснили, кому, когда и сколько положено, к какой категории относится тот или иной работник», — сказала Кокурхаева.

Она отметила, что внести изменения в постановления федерального правительства на региональном уровне невозможно.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе республиканской прокуратуры, ведомство проверяет информацию о невыплате надбавок медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом.

«Согласно опубликованной видеозаписи, медицинским работникам поликлиники Сунженской центральной районной больницы не выплачены дополнительные надбавки за работу в условиях пандемии», — сказал представитель прокуратуры.

По его словам, в ходе проверочных мероприятий будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, а также предоставлению работникам учреждения предусмотренных законом социальных и иных гарантий в полном объеме.

При наличии оснований ведомством будут приняты меры реагирования.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокурора республики.