Руководителю Коммолодёжи Ингушетии вручили благодарственное письмо за подписью Президента России
Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев вручил благодарственное письмо за подписью Президента России руководителю Коммолодёжи Ингушетии Анзору Мархиеву.
Текст письма следующий: «Благодарю Вас за бескорыстный взгляд в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации».
Как отметила пресс-служба молодёжного ведомства республики, Общероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» была запущена на территории страны 21 марта 2020 г. с началом периода самоизоляции. Организаторами выступили Общероссийский народный фронт, всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров и многие другие.