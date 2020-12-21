Руководителю Коммолодёжи Ингушетии вручили благодарственное письмо за подписью Президента России

Текст письма следующий: «Благодарю Вас за бескорыстный взгляд в проведение Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», направленной на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации».

Как отметила пресс-служба молодёжного ведомства республики, Общероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» была запущена на территории страны 21 марта 2020 г. с началом периода самоизоляции. Организаторами выступили Общероссийский народный фронт, всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров и многие другие.