Основной темой заседания стала реализация президентского указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Открывая заседание, Путин отметил: несмотря на то, что Covid-19 стал особым вызовом, он не отменил повестку развития государства.

«Мы все понимаем, что текущий год был непростым и для России, и для всего мира. Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьезным испытанием для людей. Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение. Учитывая при этом всю совокупность демографических, геополитических, экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться, в разных форматах мы постоянно об этом говорим, паузы в развитии, как бы ни складывалась текущая обстановка, не можем себе позволить ни на минуту», — подчеркнул Президент.

Он также акцентировал внимание на необходимости общих и скоординированных усилий всех уровней власти, и в том числе регионов.

«Чтобы обеспечить большую включенность субъектов Федерации, муниципалитетов в формирование общенациональных решений, Госсовет и получил новый конституционный статус. Были расширены его полномочия и состав. Для выработки общей позиции, для использования лучших практик по развитию экономики и социальной сферы в составе Госсовета созданы профильные комиссии. Они будут действовать на постоянной основе, при этом к их работе будут подключаться и главы муниципалитетов. Таким образом, теперь руководители местных органов власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом вопросы, которые наиболее остро чувствуются на местах», — сказал Путин.

Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, по поручению Президента правительством подготовлен единый план, который направлен на достижение национальных целей.

«Впервые разработан такой объемный стратегический документ, который свяжет в единое целое июльский указ, национальные проекты и государственные программы. Считаю, что итогом нашей общей командной работы может стать одобрение единого плана и обновленных национальных проектов на сегодняшнем заседании Совета, чтобы мы могли приступить к их реализации максимально оперативно, буквально с 1 января следующего года», — сказал Мишустин.

Напомним, в рамках майского указа Президента России в Ингушетии реализуется 50 региональных проектов. Объем средств, направленных из федерального и регионального бюджетов на реализацию региональных проектов в 2020 году, составляет 8 млрд 905 млн рублей. Указанное финансирование направлено на капитальное строительство, создание условий для дополнительного образования, улучшение системы здравоохранения, экологической обстановки, развитие сферы культуры и спорта, а также на развитие малого и среднего предпринимательства, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.