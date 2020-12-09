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Руководители ингушских юнармейцев награждены грамотами и памятными медалями Президента России

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Начальник штаба Ингушского регионального отделения «Юнармии» Мадина Богатырева и ее заместители Батыр Эгиев и Магомед Муружев награждены грамотами и памятными медалями Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина за помощь в организации всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Напомним, что акция «Мы вместе», которая стартовала 21 марта 2020 года, была направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.

Памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» была учреждена по распоряжению Владимира Путина в июне текущего года.

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