Руководители ингушских юнармейцев награждены грамотами и памятными медалями Президента России

Напомним, что акция «Мы вместе», которая стартовала 21 марта 2020 года, была направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.

Памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» была учреждена по распоряжению Владимира Путина в июне текущего года.