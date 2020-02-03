Руководители 18 КФХ Ингушетии заключили соглашения с филиалом Россельхозцентра по республике

Мероприятие прошло в Минсельхозе Ингушетии с участием руководителя аграрного ведомства Магамеда Гагиева, других заинтересованных должностных лиц и фермеров.

Глава филиала Россельхозцентра по региону Керим Белхароев в своем выступлении отметил, что урожайность во многом зависит от защиты растений, специалисты ведомства постоянно отслеживают и в достаточной мере влияют на состояние фитосанитарной обстановки в республике.

Так, в 2019 году по вредителям, болезням и сорнякам специалистами учреждения были обследованы 134,15 тыс. га, определено сортовых качеств семян (апробация) 4,6 тыс. га. Также специалистами учреждения в полном объеме выполнено государственное задание по определению посевных качеств семян и исследований их на наличие вредителей, возбудителей болезней.

Он также добавил, что объем пестицидных обработок против вредных объектов в прошлом году составил более 56 тыс. га. Предпринимаемые меры, как показывает практика, дают достойную прибавку к урожаю, но этого не достаточно, чтобы решить стоящую перед АПК республики задачу.

«Сегодня обработать почву и посеять — дорогое удовольствие. Получаемые нами 15-20 центнеров зерна не покрывают затраты даже на семена и ГСМ, не говоря уже о прочих расходах. Поэтому повышение урожайности является крайне важной задачей. И здесь нужна слаженная совместная работа Минсельхоза Ингушетии, АККО РИ, крестьянских (фермерских) хозяйств и Ингушского филиала Россельхозцентра», — отметил Белхароев.

Руководителям КФХ была предоставлена возможность в очередной раз ознакомиться с услугами, оказываемыми сельхозтоваропроизводителям республиканским Россельхозцентром. Речь шла об определении посевных и сортовых качеств семян и изучении фитосанитарной обстановки, которые проводятся в рамках государственного задания, а также услуг, оказываемых на возмездной основе.

Среди них, в частности, обработка посевов сельскохозяйственных культур и плодовых насаждений самоходными и ранцевыми (ручными) опрыскивателями для защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, химическая обработка складских помещений, техники и прилегающей территории по уничтожению амбарных вредителей и другие услуги, сообщает пресс-служба филиала Россельхозцентра по Ингушетии.