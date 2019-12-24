Назначение

Руководителем Государственной архивной службы Ингушетии назначен Магомет Кортоев

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Магомет Картоев

В соответствии с распоряжением Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, исполнение обязанностей руководителя Государственной архивной службы республики возложено на Магомета Картоева.

Картоев окончил Ингушский госуниверситет в 2000 году по специальности «История», а также Российский государственный гуманитарный университет в 2006 году по специальности «Историко-архивоведение». В Госархиве республики с 2000 года, занимал различные должности, а в 2015 году возглавлял ведомство, после его преобразования в ГКУ «Государственный архив Республики Ингушетия».

Назначение стало заключительным этапом в работе по выводу Государственного архива из состава министерства культуры республики.

Процесс был инициирован по поручению Калиматова, который считает, что правительству предстоит серьезная активизация деятельности по сохранению достоверности историко-культурного наследия Ингушетии. Создание отдельного ведомства позволит существенно расширить круг задач, возможности Государственной архивной службы и географию по сбору информации, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.

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