Руководителем Государственной архивной службы Ингушетии назначен Магомет Кортоев

Картоев окончил Ингушский госуниверситет в 2000 году по специальности «История», а также Российский государственный гуманитарный университет в 2006 году по специальности «Историко-архивоведение». В Госархиве республики с 2000 года, занимал различные должности, а в 2015 году возглавлял ведомство, после его преобразования в ГКУ «Государственный архив Республики Ингушетия».

Назначение стало заключительным этапом в работе по выводу Государственного архива из состава министерства культуры республики.

Процесс был инициирован по поручению Калиматова, который считает, что правительству предстоит серьезная активизация деятельности по сохранению достоверности историко-культурного наследия Ингушетии. Создание отдельного ведомства позволит существенно расширить круг задач, возможности Государственной архивной службы и географию по сбору информации, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.