Поздравление

Руководитель СУ СКР по Ингушетии Андрей Коновод поздравил мусульман республики с праздником Ид аль-Фитр

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Андрей Коновод

Руководитель следственного управления СКР по Ингушетии Андрей Коновод поздравил мусульман республики с окончанием священного месяца Рамадан, праздником Ид-аль-Фитр (Мархаш).

«Это один из главных, значимых и почитаемых мусульманами праздников. Он испокон веков отмечается свершением добрых дел и заботой о нуждающихся, сиротах. Этот праздник несет в себе все ценности милосердия, добра, уважения и любви друг к другу независимо от национальности и вероисповедания», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Коновод отметил, что в течение месяца Рамадан, все старались преумножить добрые дела, оказывать помощь нуждающимся людям, проявлять внимание и заботу о тех, кто нуждается в поддержке.

«Мы живем верой во Всевышнего, надеждой на его безграничную милость, делаем добрые дела, и вера нам всегда помогает в трудные минуты, в минуты отчаяния. Именно вера во Всевышнего помогает нам укреплять мир и согласие в нашем многонациональном обществе», — подчеркнул руководитель СУ СКР по региону.

Он пожелал жителям республики, «народам всей земли процветания, благоденствия и мира, успехов во всех благих делах и начинаниях, благополучия и согласия».

 

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