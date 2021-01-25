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Руководитель РТДС и РКДС Ахмет Паланкоев подписал соглашение с турецкой Федерацией хоккея на льду

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В пятницу, 22 января в двустороннем порядке председателем Российско-Турецкого и Российско-Катарского деловых советов Ахметом Паланкоевым и президентом Федерации хоккея на льду Турции Халитом Албайраком в присутствии мэра города Бодрум Ахмета Араса был подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе РТДС, основная идея меморандума концентрируется вокруг создания на территории турецкого города Бодрум многофункционального спортивно-развлекательного центра, имеющего необходимое оснащение для проведения соревнований и тренировочных мероприятий по ледовым дисциплинам.

«Реализация проекта позволит создать тренировочную базу и проводить соревнования по хоккею на льду, а также воспитывать спортсменов международного уровня. Данный проект является не только примером сотрудничества в области строительства, спорта и массовых мероприятий, но еще является примером экспорта уникальных российских технологий создания, эксплуатации спортивных сооружений и обмена опытом в спорте высоких достижений», — сказали в пресс-службе.

Напомним, что Ахмет Паланкоев возглавляет Российско-Турецкий деловой совет при Торгово-промышленной палате Российской Федерации с 2006 года, а в 2017 году он стал председателем Российско-Катарского делового совета при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Обе структуры были созданы с целью развития широкого делового сотрудничества, активного и эффективного бизнеса между Россией и двумя странами — Турцией и Катаром.

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