Руководитель Рособрнадзора проведет 19 октября Всероссийскую встречу с родителями

В ходе мероприятия руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2020-2021 учебном году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), международных и национальных исследований качества образования, исследований в российских школах по стандартам PISA и других актуальных тем.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минобразования, в настоящее время уже принимаются вопросы в адрес Анзора Музаева. Задать их можно на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и по электронной почте ege@obrnadzor. gov. ru.

Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи.