Экология

Руководитель Минприроды Ингушетии обсудил с инвестором вопросы рекультивации свалки в Карабулаке

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Министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомед Евлоев встретился с коммерческим директором группы компаний «Техполимер» и обсудил с ним проекты рекультивации занятого под свалку земельного участка площадью 14,5 га в городе Карабулаке и строительства на нем полигона твердых коммунальных отходов с мусоросортировочными и мусороперерабатывающими комплексами в Малгобекском муниципальном районе.

«По итогам встречи стороны пришли к договоренности. В текущем месяце планируется заключение договоров о разработке проектов «Рекультивация земель, занятых городской свалкой несанкционированно размещенных отходов IV-V класса опасности города Карабулак» и «Строительство полигона твердых коммунальных отходов с мусоросортировочными и мусороперерабатывающими комплексами в Малгобекском муниципальном районе». Оба масштабных мероприятия планируется реализовать до конца 2023 года», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе министерства.

Компания «Техполимер» является крупнейшим российским производителем геосинтетических материалов с 1994 года. Разрабатывает и производит геокомпозитные материалы нового поколения широкой номенклатуры: геомембраны, дорожные георешетки, дренажные маты, армирующие сетки, бентонитовые маты и др. В состав группы входит проектное бюро и строительно-монтажное подразделение, что позволяет работать по принципу EPC-контрактора — выполнять весь объем работ от проектного сопровождения объекта до успешной сдачи его в эксплуатацию.

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