Руководитель коммерческой организации в Ингушетии подозревается в уклонении от уплаты налогов

По данным следствия, с 1 июля по 31 декабря 2016 года подозреваемый, являясь директором коммерческой организации, в нарушение требований Налогового кодекса, не исчислил и не уплатил обязательный к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме около 18 млн. рублей, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.