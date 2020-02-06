Налоги

Руководитель коммерческой организации в Ингушетии подозревается в уклонении от уплаты налогов

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В отношении 37-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК России — «уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, с 1 июля по 31 декабря 2016 года подозреваемый, являясь директором коммерческой организации, в нарушение требований Налогового кодекса, не исчислил и не уплатил обязательный к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме около 18 млн. рублей, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

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