Руководитель КДЦ Малгобекского района представлена на виртуальной Доске почета тружеников России

0

Художественный руководитель Культурно-досугового центра Малгобекского района Тамара Ториева стала лауреатом федерального интернет-портала «Доска почета тружеников России», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Проект межрегиональной общественной организацией «Московская ассоциация предпринимателей — международная академия развития образования» проводится в рамках программы «Трудовая слава России».

На днях Тамара Ториева от имени организаторов акции получила сертификат и поздравительное письмо, ее имя представлено на сайте «Лучших тружеников России».

По словам учредителей проекта, его лауреатами могут стать лица, успешно зарекомендовавшие себя в своей профессиональной деятельности, активно участвующие в общественной жизни коллективов собственных организаций.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сотрудники СУ СКР по Ингушетии призвали горских кадетов не поддаваться влиянию «групп смерти»
В Ингушетии завершено строительство школы по нацпроекту «Образование»
Постпред Ингушетии в Москве обсудил вопросы сотрудничества с руководителем ИРО Российского союза ветеранов
Ингушская команда примет участие в первом молодежном туристическом форуме HackGround
Полузащитник Зелимхан Бакаев отличился в очередном матче московского «Спартака»
В школе-интернате Малгобека в Ингушетии прошло мероприятие антитеррористического характера
В мэрии Карабулака Ингушетии обсудили меры по профилактике правонарушений
Минприроды Ингушетии призвало поддержать ежегодную акцию «Час Земли»
Определены лучшие подразделения судебных приставов Ингушетии
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 12 человек
Задержан житель Ингушетии 15 лет скрывавшийся от следствия за совершенное убийство

Главное

Яндекс.Метрика

 