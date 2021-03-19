Руководитель КДЦ Малгобекского района представлена на виртуальной Доске почета тружеников России
Художественный руководитель Культурно-досугового центра Малгобекского района Тамара Ториева стала лауреатом федерального интернет-портала «Доска почета тружеников России», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Проект межрегиональной общественной организацией «Московская ассоциация предпринимателей — международная академия развития образования» проводится в рамках программы «Трудовая слава России».
На днях Тамара Ториева от имени организаторов акции получила сертификат и поздравительное письмо, ее имя представлено на сайте «Лучших тружеников России».
По словам учредителей проекта, его лауреатами могут стать лица, успешно зарекомендовавшие себя в своей профессиональной деятельности, активно участвующие в общественной жизни коллективов собственных организаций.