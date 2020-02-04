Руководитель «Ингушавтотранса» стал фигурантом дела о сокрытии налогов на 46 млн руб.

«По данным следствия, с 28 марта 2016 года по 31 декабря 2017 года подозреваемый с целью сокрытия имущества, за счет которого должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, распорядился денежными средствами в сумме более 46,6 млн рублей по своему усмотрению», — пояснил собеседник издания.

Он отметил, что мужчина направил эти средства на другие нужды предприятия.

Директору инкриминируется ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).

Ранее на заседании коллегии прокурор Ингушетии Андрей Васильченко сообщал, что государственные унитарные предприятия «Ингушрегионводоканал» и «Ингушавтотранс» имеют большие долги перед работниками.

«Несмотря на принимаемые меры, на 1 января текущего года на территории республики, по данным органов статистики, наблюдается задолженность по зарплате в размере 22 млн 328 тыс. рублей. Это ГУП «Ингушрегионводоканал» и «Ингушавтотранс», — уточнял Васильченко.

Прокурор потребовал от подчиненных разобраться с проволочками и принять меры для исправления ситуации.

Он напомнил, что задачей надзорного органа является своевременное реагирование на невыплату заработной платы. При этом он отметил, что по актам прокуратуры в истекшем году удалось ликвидировать задолженность по зарплате в регионе в размере 74 млн 454 тыс. рублей на 21 предприятии и учреждении перед 2 тыс. 150 работниками. Из озвученной суммы 7 млн 746 тыс. рублей — это скрытая задолженность.