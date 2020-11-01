Взятка

Руководитель госучреждения Ингушетии подозревается в даче взятки сотруднику УФСБ в размере 2 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего директора одного из государственных казенных учреждений Ингушетии. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК России (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, 30 октября 2020 года в городе Назрани, в ходе проведения сотрудниками регионального управления федеральной службы безопасности и СУ СКР по республике совместных мероприятий, подозреваемый задержан с поличным при передаче сотруднику УФСБ по Ингушетии взятки в размере 2 миллионов рублей. Деньги предлагались за не проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление его причастности к хищению бюджетных средств.

Сотрудник силового ведомства от получения взятки отказался.

По ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

 

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