Руководитель госучреждения Ингушетии подозревается в даче взятки сотруднику УФСБ в размере 2 млн рублей

По данным следствия, 30 октября 2020 года в городе Назрани, в ходе проведения сотрудниками регионального управления федеральной службы безопасности и СУ СКР по республике совместных мероприятий, подозреваемый задержан с поличным при передаче сотруднику УФСБ по Ингушетии взятки в размере 2 миллионов рублей. Деньги предлагались за не проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление его причастности к хищению бюджетных средств.

Сотрудник силового ведомства от получения взятки отказался.

По ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.