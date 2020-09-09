Руководитель фирмы в Ингушетии подозревается в хищении более 3 млн рублей из бюджета

8 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что 52-летний житель сельского поселения Инарки Малгобекского района, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму более 3 млн рублей по 35 муниципальным контрактам, говорится в релизе.

Отмечается, что контракты были заключены между возглавляемой им организацией и муниципальным казенным учреждением «Культурно-досуговый центр» Малгобекского района.

Хищение осуществлялось путем внесения в акты о приемке выполненных работ сведений, не предусмотренных условиями муниципальных контрактов.

В действиях директора усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России.