Конкурс

Руководитель ДК сельского поселения Инарки стал победителем международного конкурса «Литературный мир»

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Художественный руководитель Дома культуры сельского поселения Инарки Ваха Котиев стал победителем международного конкурса «Литературный мир», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Конкурс, направленный на изучение и популяризацию произведений писателей, жизнь и творчество которых связаны с регионами нашей страны, проходит в рамках реализации международного инновационного проекта Академии народной энциклопедии (АНЭ) «Моя Отчизна».

Ваха Котиев представил на конкурс эссе о жизни и творчестве Идриса Муртузовича Базоркина, без которого невозможно представить литературный мир Ингушетии.

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