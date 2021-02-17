РСПК провела акцию «Зажги свое сердце» для онкобольных детей

«Пока человек не сдаст кровь для другого человека, ее неоткуда взять. За счет того, что эти ребята добровольно становятся донорами и регулярно сдают кровь, больные онкологией могут жить. Им нужна плазма, им ее переливают и, естественно, продлевается их жизнь», — объясняет значение донорства для больных Лида Хамхоева, менеджер по пропаганде донорства Республиканской станции переливания крови.

Как рассказала газете «Ингушетия» координатор проекта «Я — донор» Танзила Экажева, подобные акции проводят каждые два месяца.

— Данная акция у нас приурочена к Международному дню детей, больных раком. Пришло много людей молодого и среднего возраста. Процедура эта несложная, занимает от 15 до 20 минут. Для повторной сдачи крови мужчины восстанавливаются через два месяца, а женщины через три. Это огромная помощь для больных, которые нуждаются в переливании крови, — рассказала девушка.

Донорская норма крови — 450 миллилитров, и сдать ее может любой желающий с 18 лет, если у него нет медицинских противопоказаний. Обязательное условие — отсутствие инфекционных, вирусных и хронических заболеваний. Одного специального мешочка крови хватает на 4-х человек. Самой редкой группой крови является 4-я отрицательная.

По словам работников станции, недостатка в крови и ее компонентах в республике нет.