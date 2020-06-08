Ростуризм передали от Министерства экономического развития в прямое подчинение правительству страны
Российский туристический бизнес приветствует решение о передаче Федерального агентства по туризму (Ростуризм) от Министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, заявила РИА «Новости» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Президент России Владимир Путин на днях подписал указ о передаче Ростуризма от Министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами. «Отрасль горячо приветствует это решение. Мы считаем его правильным и очень важным для дальнейшего развития отрасли», — сказала собеседник агентства.
Ломидзе пояснила, что таким образом выражается «признание значимости отрасли для экономики страны».