Ростуризм передали от Министерства экономического развития в прямое подчинение правительству страны

Президент России Владимир Путин на днях подписал указ о передаче Ростуризма от Министерства экономического развития в прямое подчинение правительству, агентству передаются функции надзора за туроператорами. «Отрасль горячо приветствует это решение. Мы считаем его правильным и очень важным для дальнейшего развития отрасли», — сказала собеседник агентства.

Ломидзе пояснила, что таким образом выражается «признание значимости отрасли для экономики страны».