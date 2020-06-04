Роструд сообщил россиянам о двух сокращенных рабочих неделях в июне
Жителей нашей страны ожидает сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные в связи с празднованием Дня России 12 июня. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роструда.
Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час, так как это предпраздничный день.
Роструд также напомнил, что в соответствии с указом Президента России среда, 24 июня, объявляется нерабочим днем с сохранением заработной платы. При этом 23 июня продолжительность рабочего дня не будет сокращаться, так как он не является предпраздничным.