Роструд сообщил россиянам о двух сокращенных рабочих неделях в июне

Продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на один час, так как это предпраздничный день.

Роструд также напомнил, что в соответствии с указом Президента России среда, 24 июня, объявляется нерабочим днем с сохранением заработной платы. При этом 23 июня продолжительность рабочего дня не будет сокращаться, так как он не является предпраздничным.