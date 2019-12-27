«Ростелеком» завершил первый этап реализации национальной программы «Цифровая экономика» в Адыгее

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«Ростелеком» подключил к интернету 63 объекта социальной сферы в 45 населенных пунктах Адыгеи. Таким образом компания завершила первый этап реализации национальной программы «Цифровая экономика» в республике.

«Наши специалисты проложили более 33 км волоконно-оптического кабеля для реализации первого этапа проекта. Учитывая специфику рельефа местности в республике, восемь социальных объектов в семи населенных пунктах были подключены с помощью подвижной радиотелефонной связи. Социальную значимость этого проекта трудно переоценить. Быстрый интернет поможет повысить эффективность работы учреждений социальной сферы, а местные жители и организации получат доступ к различным онлайн-сервисам», — отметил Азамат Бжемухов, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

В рамках государственного контракта «Ростелеком» подключает образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части и посты, судебные участки мировых судей и подразделения войск национальной гвардии.

«Для нас важно иметь надежную связь, поскольку доступ в интернет играет все более значимую роль в системе судопроизводства. С его помощью налажен информационный обмен между судебными участками и гражданами — участниками процессов, действует система СМС-оповещения о времени и месте проведения судов, через веб-модуль нашего делопроизводства каждый судебный участок республики размещает информацию о проведении заседаний, рассматриваются обращения граждан», — отметил Каплан Чесебиев, начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей республики Адыгея.

Проект реализуется в три этапа и завершится в 2021 году. Всего «Ростелекомом» к интернету будут подключены 239 социальных объектов в 148 населенных пунктах республики Адыгея. Построенная инфраструктура позволит создать конкурентоспособную сеть передачи, обработки и хранения данных и автоматизировать основные социальные проекты. Обеспечение доступом в глобальную сеть социально значимых учреждений предусмотрено федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

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