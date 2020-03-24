«Ростелеком» выложил в онлайн цикл лекций «Как устроено современное искусство?»
«Ростелеком» и дом-мастерская PchelinHouse в рамках некоммерческого образовательного проекта — цикла лекций «Как устроено современное искусство?» выложили в сеть более десяти видеозаписей с участниками проекта — известными арт-менеджерами, искусствоведами, галеристами и художниками. Организаторы предлагают всем желающим использовать период изоляции для саморазвития и творчества и с этой целью обратиться к видеоархиву краснодарских встреч.
«За полтора года работы проект стал известен в арт-среде не только в Краснодарском крае, но и за пределами региона. Лекции занимают свое уникальное место в культурной жизни Краснодара — у них появились постоянные слушатели. Мы получаем хорошие отзывы и просьбы продолжать проект. Как раз в апреле должна была состояться встреча с архитектором Сергеем Чобаном, но в связи с текущей ситуацией она перенесена на осень», — рассказал Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» запустил просветительский проект «Как устроено современное искусство» в 2018 году. Цель проекта — показать участникам механизмы создания и понимания искусства в современном мире. За это время перед краснодарцами выступили с циклом лекций всемирно известные представители культуры и искусства, среди которых генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный специалист по современному искусству Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков, крупнейший исследователь российского видеоарта Антонио Джеуза, меценат Игорь Цуканов и другие.
«Еще недавно мы говорили о видеоверсиях событий как о редкой для большинства практике. Но пандемия все изменила, и по всему миру большие и маленькие культурные проекты приглашают нас на свои онлайн-трансляции, выкладывают записи, открывают тексты. Мы предлагаем добавить к этим возможностям краснодарский контент. Наш курс сообщает о крупных явлениях в мировом арт-процессе, но важно, что эти лекции состоялись в нашем городе, и вопросы приглашенным спикерам задавали краснодарцы. Мы будем дополнять предложенную коллекцию записей. Присоединяйтесь, пишите вопросы и мнения, будем рады пообщаться», — поделилась Анна Пчелина, куратор курса лекций.
Лекции размещены на YouTube-канале проекта и на страницах в социальных сетях (Facebook, Instagram). В их числе:
— Директор арт-парка «Никола-Ленивец» и продюсер фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние» Юлия Бычкова: «Как создать успешный арт-парк?».
— Куратор, главный специалист по современному искусству Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков: «Кто может стать великим художником?»
— Куратор и преподаватель Антонио Джеуза: «Учиться, учиться, учиться. Ну ладно, я художник».
— Основатель московской международной арт-ярмарки Cosmoscow и коллекционер
Маргарита Пушкина: «От коллекции до Cosmoscow».
— Архитектор, дизайнер, критик Сердар Яников: «Дизайн — это искусство?».
— Скульптор Валерий Пчелин. Artist talk.
— Главный специалист дирекции регионального развития Государственного центра современного искусства Лариса Гринберг: «Современное искусство. Обстановка по стране».
— Коллекционер Игорь Цуканов: «Искусство собирать искусство».
— Арт-критик Владимир Дудченко: «Биеннале и ярмарки в современном арт-процессе».
— Куратор, главный специалист по современному искусству Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков: «Найти себя».