«Ростелеком» впервые установил «Умный домофон» во Владикавказе

«Наша компания развивает экосистему цифровых сервисов для дома и семьи, которая наряду с услугами цифровой связи, онлайн-образования, телемедицины, мультимедиа и другими включает также решения для умного дома. Сегодня мы не просто создаем продукты и сервисы, а дарим людям позитивные эмоции, в том числе — чувство защищенности. «Умный домофон» — это спокойствие родителей за своих детей, которые остаются дома одни и не откроют дверь непрошеным гостям. Доступ в квартиру будет под контролем взрослых. В наше время, когда вопросы безопасности выходят на первое место, это очень важно. Судя по реакции жильцов на тестовое включение, можно с уверенностью сказать, что люди очень довольны услугой», — отметил Марат Дзахов, директор по работе с массовым сегментом Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком».

С помощью камеры с высоким разрешением и системы ночного видения «Умный домофон» зафиксирует всех, кто пытался попасть в гости, пока хозяев нет дома. Все записи сервиса хранятся в зашифрованном облачном сервисе, просмотр трансляции с камер осуществляется из любого места, где есть интернет.

«Соседи пришли к единому мнению о необходимости подключения «Умного домофона», узнав подробно о его функционале. Не последнее место занимает и эстетический аспект. Это не классические трубки и панели, которые портят интерьер проводами и стены отверстиями — все управление в мобильном телефоне. Устраивает и вполне бюджетная стоимость сервиса — 40 рублей в месяц. Все это очень удобно», — поделилась Карина Диамбегова, жительница дома № 23 по ул. Астана Кесаева.

В ближайших планах компании установка умных устройств еще в нескольких многоэтажных домах в микрорайонах Владикавказа.

Получить более подробную информацию и оставить заявку на подключение услуг можно по телефонам 8-800-1000-800 и на сайте компании.