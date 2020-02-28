«Ростелеком» в Северной Осетии подключил «Видеонаблюдение» полуторатысячному абоненту

«Ростелеком» начал реализацию сервиса «Видеонаблюдение» для массового сегмента на территории Северной Осетии в апреле прошлого года. За это время он стал популярным у жителей столицы республики и в других населенных пунктах, где проложены волоконно-оптические линии связи «Ростелекома» и реализована возможность подключения к сети. Это практически вся территория республики, включая поселения ниже уровня райцентров.

«Подключить услугу достаточно просто и каждый может адаптировать ее под свои потребности. У нас в семье, к примеру, это дети, которых мы порой оставляем дома одних, и любимец публики — кот, за которым тоже нужно присматривать в наше отсутствие. Для многих это возможность быть все время в курсе того, что происходит с пожилыми родителями или маленькими детьми, которые на целый день остаются дома одни», — отметил Сослан Плиев.

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это многофункциональный сервис, состоящий из внешней и/или внутренней камеры и программного обеспечения для ее управления с возможностью выгрузки и хранения в облаке видеозаписей от 7 до 30 суток. Услуга позволяет наблюдать за собственным жильем из любой точки мира через приложение на мобильном устройстве — достаточно только подключение к интернету от любого провайдера. Камера имеет широкий угол обзора, функцию удаления и приближения, и работает в круглосуточном режиме, в ночное время — с инфракрасной подсветкой. Встроенный датчик движения позволяет устанавливать различные алгоритмы безопасности, при необходимости через устройство можно общаться или слушать звуки вокруг объекта.

«Несмотря на широкий функционал, сервис «Видеонаблюдение» — простая в использовании услуга. Единственное требование — наличие интернета. Наша технология обеспечивает приемлемое качество даже на скорости не менее 1 Мб/с. При этом, подключить камеры к сети можно разными способами, как проводным, так и беспроводным, в том числе, с помощью Wi-Fi», — отметил Марат Дзахов, заместитель директора по работе с массовым сегментом Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком».

Подключить «Видеонаблюдение» и другие сервисы можно на сайте компании или по бесплатному номеру 8 800 100 0 800.