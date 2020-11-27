«Ростелеком» стал лидером топ-50 лучших работодателей страны по темпу роста

Рейтинг составлен на основе метрик по трем группам: «сотрудники» (вес 20%), «общество» (вес 35%) и «экология» (вес 35%). Отдельным параметром была оценка экспертов с весом 10%. В рейтинге 2020 года Forbes сделал акцент не только на условиях труда, но и социальной и спонсорской деятельности компаний, а также экологической политике.

«Ростелеком» прилагает большие усилия для достижения устойчивого развития и уделяет особое внимание факторам ESG в своей деятельности.

Группа «Ростелеком» создает и постоянно совершенствует условия для личного и профессионального роста сотрудников: создает для них возможности для обучения, развития и участия в масштабных проектах, обеспечивает безопасные условия, справедливо оплачивает труд и предоставляет дополнительные меры социальной защиты. Так, по итогам 2019 года «Ростелеком» инвестировал в обучение персонала более 575 млн рублей, на 20% увеличил затраты на обучение одного сотрудника, повысил заработную плату работникам 1–4 грейдов. Зарплата 45 тысяч сотрудников выросла в среднем на 7,5%.

Компания уделяет большое внимание внедрению социальных программ, выполняет проекты по цифровизации сфер здравоохранения и образования, оснащает быстрым интернетом социально-значимые объекты, оказывает спонсорскую поддержку развитию спорта и культуры в стране.

«Ростелеком» при непосредственном участии сотрудников продолжает последовательную реализацию собственной федеральной социальной программы «Цифровое равенство», вобравшей в себя самые масштабные инициативы компании. Цель программы — улучшить качество жизни граждан России благодаря устранению цифровых барьеров, обеспечению доступности связи и современных цифровых сервисов для людей старшего поколения, воспитанников детских домов, детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.

Большое внимание «Ростелеком» уделяет вопросам экологии, стремится рационально использовать природные ресурсы, минимизирует негативное влияние на окружающую среду, ведет свою деятельность так, чтобы будущие поколения жили в полноценной и комфортной окружающей среде. Так, в 2019 году суммарное снижение выбросов парниковых газов 1, 2 и 3 типов составило 9,67%, снижение потребления воды — 4%, на 3% снизилось общее количество отходов, на 19% увеличилось количество отходов, переданных на утилизацию.

Ежегодно компания отчитывается о работе в области корпоративной социальной ответственности и выпускает отчет об устойчивом развитии: https://www.company.rt.ru/social/report.