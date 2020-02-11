«Ростелеком» развивает интеллектуальный проект «IQ выше среднего» на Юге

Участниками видеоконференции стали студенты региональных вузов и сотрудники районных, краевых и областных библиотек. Спикером выступил победитель Всероссийского конкурса «Спутник моей школы», преподаватель кафедры физики Кубанского государственного технологического университета Кирилл Пузановский. Его лекция, посвященная инверсии магнитного поля земли, объяснила уникальное явление в природе, развенчала связанные с ним мифы и обозначила реальные прогнозы изменений на нашей планете.

Проект «IQ выше среднего» стартовал весной 2018 года и охватил Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир, Тимашевск и Тихорецк. Благодаря возможностям «Ростелекома» география проекта расширилась: к числу онлайн-слушателей добавились читатели и представители библиотек из Астрахани и Волгограда. Ожидается, что вскоре к проекту присоединятся библиотеки и из других южных регионов. В течение года организаторы традиционно проведут цикл научно-популярных лекций с известными учеными и деятелями культуры.

«В этом году мы возобновили проект в полюбившемся многим его участникам формате. Несмотря на расстояние и разницу во времени, читатели и мои коллеги из других городов смогли послушать лекцию приглашенного эксперта и тут же задать ему вопросы по теме. Это очень удобно, когда можно встречаться в региональных студиях «Ростелекома», общаться со спикерами и друг с другом, не выезжая за пределы края», — поделилась Юлия Нардид, директор Краснодарской краевой юношеской библиотеки.

«С каждым годом благодаря нашему партнерству число слушателей проекта увеличивается. Совместно с Краснодарской краевой юношеской библиотекой мы реализовали немало проектов: ежегодный библиотечный форум «Через библиотеки — к будущему», Международный евразийский библиотечный интернет-форум, видеоконференция по творчеству Жюля Верна между библиотеками Краснодара и Майкопа и другие. Во всех этих мероприятиях немаловажную роль играла возможность онлайн общения участников», — отметил Дмитрий Сопинский, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами

Формат видеоконференции эффективен не только для реализации образовательных проектов, но и для решения бизнес-задач. Высокое качество звука и изображения, возможность обмениваться текстовыми или мультимедийными файлами, экономия затрат на командировки — эти и другие преимущества делают видеоконференцию полноценным аналогом прямой деловой встречи. А еще с помощью этой услуги можно организовать обучение сотрудников и партнеров в виртуальной аудитории, где все участники могут видеть спикера и друг друга.

Узнать более подробную информацию о сервисе «Видеоконференция» и других цифровых решениях для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» в соответствующем разделе и по тел. 8 800 200 3000.