«Ростелеком» предупреждает граждан о новой схеме мошенничества
«Ростелеком» предупреждает жителей ЮФО и СКФО о новых способах интернет-мошенничества с использованием логотипа компании. Владельцам мобильных устройств может приходить ложное сообщение о реализации корпоративной программы поощрения клиентов, оплатив участие в которой, можно выиграть Apple iPhone 11.
«Ростелеком» не проводит на территории ЮФО и СКФО подобных программ, лотерей и розыгрышей. Вся информация о деятельности компании, в том числе о маркетинговых акциях, размещается на сайте rt. ru.
Чтобы не стать жертвой мошенников, проявляйте бдительность и не реагируйте на оповещения сомнительного содержания. Никогда не перезванивайте и не отправляйте смс на незнакомые номера. Если в отношении вас или ваших родственников проведены противоправные действия, обращайтесь в дежурную часть ближайшего отделения полиции.