«Ростелеком» предупреждает граждан о новой схеме мошенничества

«Ростелеком» не проводит на территории ЮФО и СКФО подобных программ, лотерей и розыгрышей. Вся информация о деятельности компании, в том числе о маркетинговых акциях, размещается на сайте rt. ru.

Чтобы не стать жертвой мошенников, проявляйте бдительность и не реагируйте на оповещения сомнительного содержания. Никогда не перезванивайте и не отправляйте смс на незнакомые номера. Если в отношении вас или ваших родственников проведены противоправные действия, обращайтесь в дежурную часть ближайшего отделения полиции.