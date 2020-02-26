Безопасность

«Ростелеком» предупреждает граждан о новой схеме мошенничества

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«Ростелеком» предупреждает жителей ЮФО и СКФО о новых способах интернет-мошенничества с использованием логотипа компании. Владельцам мобильных устройств может приходить ложное сообщение о реализации корпоративной программы поощрения клиентов, оплатив участие в которой, можно выиграть Apple iPhone 11.

«Ростелеком» не проводит на территории ЮФО и СКФО подобных программ, лотерей и розыгрышей. Вся информация о деятельности компании, в том числе о маркетинговых акциях, размещается на сайте rt. ru.

Чтобы не стать жертвой мошенников, проявляйте бдительность и не реагируйте на оповещения сомнительного содержания. Никогда не перезванивайте и не отправляйте смс на незнакомые номера. Если в отношении вас или ваших родственников проведены противоправные действия, обращайтесь в дежурную часть ближайшего отделения полиции.

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