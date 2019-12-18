«Ростелеком» отменил плату за звонки на все телефонные номера Российской Федерации с таксофонов универсальных услуг связи
«Ростелеком» отменил плату за телефонные звонки на все номера мобильных телефонов Российской Федерации с таксофонов универсальных услуг связи.
Как стало известно газете «Ингушетия», с таксофонов теперь можно звонить бесплатно на любые номера фиксированной (проводной) телефонной и мобильной связи. Решение обусловлено высокой социальной значимостью таксофонов.
Звонки на стационарные или мобильные телефоны при международных вызовах остаются платными.