«Ростелеком» отменил плату за звонки на все телефонные номера Российской Федерации с таксофонов универсальных услуг связи

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«Ростелеком» отменил плату за телефонные звонки на все номера мобильных телефонов Российской Федерации с таксофонов универсальных услуг связи.

Как стало известно газете «Ингушетия», с таксофонов теперь можно звонить бесплатно на любые номера фиксированной (проводной) телефонной и мобильной связи. Решение обусловлено высокой социальной значимостью таксофонов.

Звонки на стационарные или мобильные телефоны при международных вызовах остаются платными.

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