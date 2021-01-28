«Ростелеком» обеспечил IP-телефонией платежный сервис ЮMoney

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«Ростелеком» подключил виртуальную АТС (ВАТС) для крупнейшего в России сервиса электронных платежей ЮMoney, который входит в экосистему Сбербанка. Провайдер развернул виртуальную частную сеть (VPN), предоставил цифровую телефонию (SIP-транк) на базе ВАТС и три телефонных номера. Задействованные сервисы позволили ЮMoney организовать бесперебойную и защищенную работу кол-центра с неограниченным количеством каналов для переговоров по каждому номеру. Это гарантирует пользователям ЮMoney безопасность телефонных соединений с операторами горячей линии.

«Услуги «Ростелекома» легко адаптируются к потребностям наших клиентов и помогают эффективно решать текущие задачи. Специально для ЮMoney мы предложили уникальную комбинацию цифровых решений. В нашей практике это первый проект, объединивший виртуальную АТС, SIP-транк и VPN. Необходимость такой конфигурации услуг вызвана работой заказчика с банковской тайной и персональными данными пользователей платежных сервисов. Поэтому мы организовали максимальный уровень защиты канала связи», — сказал заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Угнивенко.

«Гарантия безопасности платежных сервисов является той константой, вокруг которой строится наша деятельность. ЮMoney помогает пользователям осуществлять денежные переводы, создавать электронный кошелек и выпускать виртуальную или пластиковую карту, принимать онлайн-оплату через ЮKassa. Мы тщательно подходим к выбору поставщика услуг. С «Ростелекомом» сотрудничаем три года, ранее провайдер настроил канал связи для нашего ЦОД. А в последнем конкурсном отборе специалисты компании предложили оптимальное с технической и экономической точки зрения решение, которое позволило им выиграть тендер. «Ростелеком» оперативно проработал и подключил виртуальную АТС с SIP-транк для московского кол-центра. В дальнейшем мы планируем реализовать это решение для горячей линии в Санкт-Петербурге», — отметил ИТ-директор ООО НКО «ЮМани» Денис Лыков.

Услуга VPN от «Ростелекома» предназначена для создания единой корпоративной сети заказчика. Виртуальная частная сеть — это объединение отдельных устройств или локальных сетей, что обеспечивает целостность и безопасность передаваемой информации.

ВАТС от «Ростелекома» — это организация телефонии через интернет с функциями переадресации, распределения и записи звонков. Услуга позволяет производить оповещение с помощью голосовых сообщений, формировать очереди и распределять вызовы, записывать и хранить телефонные разговоры.

Подробнее ознакомиться с услугами «Ростелекома» можно на сайте компании или по телефону 8 800 200 30 00.

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