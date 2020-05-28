«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов и выручке на рынке ШПД для юридических лиц в рейтинге «ТМТ Консалтинг» по итогам 2019 года

По оценке «ТМТ Консалтинг», на конец 2019 года количество абонентов (портов) широкополосного доступа в интернет (ШПД) в сегменте юридических лиц в России достигло 1,84 млн, объем рынка составил 55,4 млрд руб.

Лидером корпоративного сегмента фиксированного ШПД традиционно остается «Ростелеком», отмечает агентство. Компания располагает сетью с наибольшей по сравнению с другими операторами емкостью, а также традиционно является одним из основных поставщиков услуг связи для государственных организаций, как на федеральном уровне, так и на местном.

По данным «ТМТ Консалтинг», по количеству абонентов «Ростелеком» занимает 42% рынка ШПД для юридических лиц, по выручке — 38% рынка.

«Широкополосный доступ в интернет для корпоративных клиентов и государственных заказчиков — важная составляющая бизнеса нашей компании. На основе модернизированной сетевой инфраструктуры и улучшенного клиентского опыта «Ростелеком» запускает привлекательные цифровые сервисы, которые позволили в прошедшем году добиться значительного роста абонентской базы и выручки в B2B-сегменте», — отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

«Ростелеком» развивает ШПД на основе самых высоких мировых стандартов.