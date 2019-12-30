«Ростелеком» и Урановый холдинг «АРМЗ» будут совместно развивать цифровые технологии

Местом подписания соглашения стал офис Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» в Улан-Удэ.

«Это символично, ведь именно в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия мы начали реализацию пилотных проектов по развитию цифровой инфраструктуры. Здесь мы совместно осуществили прокладку оптоволоконной линии протяженностью более 200 км. Это дало толчок для реализации проектов «Умные каски», «Умный рудник» и других. Цифровизация позволяет значительно оптимизировать схемы вскрытия рудных тел, сократить расходы на добычу и эксплуатацию полигонов, контролировать соблюдение правил техники безопасности на производстве», — сказал первый заместитель генерального директора — исполнительный директор Уранового холдинга «АРМЗ» Виктор Святецкий.

По словам топ-менеджеров «Ростелекома», компания уделяет особое внимание развитию цифровой инфраструктуры крупных промышленных производств.

«Это касается интеллектуальных решений в области информационных разработок, в сфере хранения и обработки данных, в практиках построения сетей связи и оптимизации рабочих процессов, — отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком». — Кроме того, это соглашение позволит сторонам сделать еще один шаг по внедрению современных цифровых решений отечественного программного обеспечения, создающегося в рамках импортозамещения».

«Наше сотрудничество в сфере развития цифровых услуг с предприятиями уранового холдинга «АРМЗ» продолжается уже более четырех лет. За это время мы совместными усилиями смогли решить острую социальную проблему — в селах Еравнинского и Баунтовском эвенкийском районов появился скоростной интернет и цифровое телевидение. А также разработали «умное» ИТ-решение, которое в дальнейшем можно дорабатывать с учетом специфики каждого предприятия и тиражировать на производстве», — отметил директор Бурятского филиала «Ростелекома» Андрей Здаров.

Сегодня программные комплексы помогают АО «Хиагда», которое ведет отработку месторождений Хиагдинского рудного поля в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии, достоверно оценивать горно—геологическую обстановку, проводить точный анализ выполненных работ, оперативно принимать решения при анализе и прогнозе освоения месторождения, геологическом моделировании и планировании.

«Сегодня мы внедряем инновации, которые в ближайшем будущем позволят говорить о новой модели добычного производства. Онлайн-доступ к удаленному оборудованию, мгновенная обработка информации и другие новые функции позволят оперативно принимать решения и исключить внештатные ситуации. Наша задача — перевести «на цифру» все этапы добычного цикла скважинного подземного выщелачивания и передать управление интеллектуальной ИТ-системе», — подчеркнул генеральный директор АО «Хиагда» Андрей Гладышев.

Проекты, реализующиеся дирекцией по информационным технологиям Уранового холдинга «АРМЗ» совместно с ПАО «Ростелеком» на предприятиях Горнорудного дивизиона, входят в Единую цифровую стратегию госкорпорации «Росатом». Также они исполняют положения меморандума о сотрудничестве в целях развития цифровой экономики Российской Федерации.