«Ростелеком» и «1С» подписали партнерский договор

0

«Ростелеком» и «1С» заключили партнерский договор в области информационных технологий, в рамках которого планируется развивать комплексную систему управления деятельностью дочерних обществ группы компаний на платформе «1С: Предприятие».

В процессе перехода на отечественное программное обеспечение (ПО) группа компаний «Ростелеком» активно внедряет системы для управленческого и бухгалтерского учета на платформе «1С: Предприятие 8» и прикладном решении «1C: Управление холдингом». С 2011 года «Ростелеком» нарастил долю отечественных продуктов в сегменте корпоративных систем управления для дочерних и зависимых обществ до 90%.

Решения фирмы «1С» позволяют централизовать и стандартизировать сбор отчетности, обеспечить прозрачность и упростить анализ данных, а также реализовать комплексное, многофункциональное, быстро тиражируемое и масштабируемое решение на отечественной системе управления базами данных (СУБД).

«Сегодня импортозамещение ПО является одним из приоритетных направлений компании. Сотрудничество с «1С» увеличит долю использования отечественных решений в продуктовом портфеле «Ростелекома», что позволит не только оказывать безопасный и качественный сервис внешним и внутренним заказчикам, но и выполнить установленные директивой Правительства Российской Федерации показатели эффективности по классу ERP -систем», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

««Общий центр обслуживания» успешно оказывает услуги бухгалтерского, налогового, управленческого и кадрового учета более чем 150 клиентам, в том числе группе компаний «Ростелеком». Продукты фирмы «1С» лежат в основе технологической платформы наших услуг. Благодаря слаженной работе «1С», ее партнерской сети и нашего центра компетенций, клиенты получают лучший уровень сервиса с использованием отечественного ПО класса ERP и СУБД», — отметил главный бухгалтер «Ростелекома», директор многофункционального филиала «Общий центр обслуживания» Дмитрий Пересветов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Национальную библиотеку Ингушетии поступили комплекты книг для маленьких слепых читателей
Ингушский богатырь Муса Евлоев выиграл золотую медаль на Кубке мира
Потребителей Ингушетии предупредили о необходимости погасить долги за электроэнергию до 1 января
В Малгобекском районе Ингушетии близ нового ДК благоустроили улицу в рамках нацпроекта
В Ингушетии руководитель коммерческой организации предстанет перед судом за мошенничество
В Малгобеке открыли общественную баню с парикмахерской и массажным кабинетом
Жителей Ингушетии приглашают к участию в фотоконкурсе «Самая красивая страна»
Всероссийский фестиваль «Наука 0+» в режиме онлайн прошел в Ингушском госуниверситете
В Ингушетии пройдёт онлайн-концерт, посвящённый Новому 2021 году
Ингушский спортсмен Бай-Али Бисаев стал серебряным призёром чемпионата СКФО по борьбе самбо
В Национальную библиотеку имени Джемалдина Яндиева поступила «Книга Памяти Республики Ингушетия»

Главное

Яндекс.Метрика

 