Рост оптовых цен на электроэнергию не отразится на потребительских ценах за энергоресурсы для населения

Как пишет издание с ссылкой на замминистра, рост оптовых цен на электричество в 2020 году не превысил инфляции, которая, по данным Федеральной службы государственной статистики за декабрь 2020 года, составила 4,91%.

По словам Павла Сниккарса, по итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции. Рост цены в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) составил 3,4% и 0,6% по второй ценовой зоне (Сибирь), что существенно ниже инфляции.

Замминистра особо подчеркнул, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне правительства решениями. Никаких отклонений по росту тарифов на электроэнергию для населения не произошло.

«С точки зрения оптовых цен нужно отметить, что цена оптового рынка определяется не отдельными составляющими, а их совокупностью», — сказал Сниккарс.

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала материал, в котором было сказано, что оптовые цены на электроэнергию в 2020 году достигли максимальных значений, несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса. В материале сказано, что в 2021 году цены на электроэнергию могут увеличиться еще сильнее. На 3,8% в европейской части страны и на Урале, и на 13,4% в Сибири.