Господдержка

Российскому автопрому окажут господдержку в размере 17,5 млрд рублей

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При покупке автомобиля жители Ингушетии могут получить льготы от Минпромторга России, который планирует направить в общей сложности 17,5 млрд рублей на меры господдержки автомобильной индустрии.
 

По информации из министерства, средства распределят на программы льготного автокредитования, льготного лизинга и доступной аренды, субсидии на газомоторную технику, опережающие госзакупки автотранспорта и гранты ФРП на локализацию производства автокомпонентов. 9 млрд рублей из этих средств будут выделены на программу льготного автокредитования и 3,8 млрд рублей — на программу льготного лизинга.

Также в 2021 году 1 млрд рублей будет направлен на совместную программу грантов Минпромторга и Фонда развития промышленности на локализацию производства автокомпонентов.

Как отметили в Минпромторге, в этом году с учетом допфинансирования на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, господдержка отрасли составила 45,5 млрд рублей.

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