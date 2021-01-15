Российский фотограф, блогер и путешественник Тимур Агиров продолжает работу над путеводителем по горной Ингушетии

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Российский фотограф, блогер и путешественник, работающий преимущественно в кавказской тематике, Тимур Агиров продолжает работу над своим путеводителем по горной Ингушетии.

«Сегодня я узнал, что он не выиграл государственной грантовой поддержки. Но он всё равно увидит свет (один спонсор давно оплатил часть тиража). На днях я распечатал несколько рабочих страниц в типографии. Книга будет выглядеть шикарно, не хуже иностранных собратьев, и лучше всех ранее выпущенных туристических изданий по горной Ингушетии», — пишет Тимур Агиев на своей страничке в «Инстаграм».

Путеводитель включит в себя более 1000 фотографий, многие из которых ранее нигде не публиковались. Долгий пятилетний труд скоро будет завершен.

Как фотограф, Тимур Агиев известен большим количеством снимков и виртуальных 3D-туров-панорам Джейрахского района и Магаса.

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