Российские власти утвердили расписание ЕГЭ в 2020 году

Через три дня — 28 мая — состоится первый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен по базовой и профильной математике выпускники будут сдавать 1 июня. Затем пройдут экзамены по истории и физике (4 июня), обществознанию и химии (8 июня), а также биологии (11 июня). Одновременно с последним школьники будут сдавать письменную часть ЕГЭ по иностранному языку, а устная часть языкового экзамена состоится 15 и 16 июня. Выпускники смогут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык для тестирования в формате ЕГЭ.

Досрочно пройти итоговый экзамен школьники смогут с 20 марта. В этот день, как и в основной период, они будут сдавать географию и литературу, тогда как ЕГЭ по информатике, а также ИКТ и обществознанию проведут 3 апреля. Досрочные экзамены по русскому языку, базовой и профильной математике назначены на 23 и 27 марта соответственно. Письменная часть ЕГЭ по иностранному языку пройдет 30 марта, а устная — 1 апреля. Историю и химию досрочно выпускники могут сдать 6 апреля.

Напомним, в августе текущего года разработчики единого госэкзамена рассказали об изменениях, которые могут коснуться материалов ЕГЭ в 2020 году. Поправки будут касаться формулировок заданий в экзаменах по физике и обществознанию, а также критериев оценки ответов выпускников на вопросы ЕГЭ по русскому языку, истории и географии.