Российские ученые создали универсальный антибиотик, подавляющий резистентность патогенов

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Ученые Тюменского государственного университета сделали уникальное открытие — ими найден универсальный природный антибиотик, преодолевающий устойчивость патогенов к лекарственным препаратам, сообщает «Российская газета».

Тюменские ученые вместе со своими коллегами из других научных центров впервые в мире выделили из грибов антибиотик, который борется с устойчивостью патогенов к лекарственным препаратам. Препарат уничтожает биопленки бактерий и грибов, делая их беззащитными перед лекарствами.

«Инфекционные заболевания представляют серьезную угрозу для здоровья населения во всем мире. Они вызываются микроорганизмами, способными образовывать биопленки, которые одновременно являются фактором патогенности и устойчивости бактерий. Следует отметить, что такие бактерии составляют около 80% всех патогенных видов. Инфекции, связанные с образованием биопленок, трудно поддаются лечению, так как они обладают высокой резистентностью ко многим антибиотикам и антимикробным препаратам, используемым в клинической медицине, а также способностью преодолевать защитные механизмы макроорганизмов», — пишут исследователи в журнале Applied Biochemistry and Microbiology.

Ученые надеются, что применение нового универсального антибиотика позволит эффективнее бороться с резистентными инфекциями, которые стали мировой проблемой.

«Выделенные из грибов естественным образом антимикробные пептиды — один из важнейших активно исследуемых источников новых эффективных антибиотиков. Они характеризуются широким спектром действия против оппортунистических и патогенных бактерий, дрожжей и мицелиальных грибов и, как правило, низкой токсичностью; резистентность к ним не развивается. Более того, они обладают способностью подавлять рост микроорганизмов, во многих случаях с помощью механизмов, отличающихся от большинства традиционных антибиотиков», — подчеркивают ученые в своем исследовании.

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