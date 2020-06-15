Российские студенты педагогических направлений подготовки получили право преподавать в школах

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон, который даёт возможность студентам старших курсов, учащимся по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки», преподавать в школах.

Главное условие — успешное прохождение промежуточной аттестации не менее чем за три года обучения. Соответствующие поправки внесены в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Кроме того, согласно закону, по окончании двух курсов успешно прошедшие аттестацию студенты смогут вести занятия по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим их специальностям и направлениям подготовки.

Законодательные изменения нашли живой отклик в университетской среде.

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