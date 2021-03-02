Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен

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Ключевые представители птицеводческой отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца.

«У роста цен на мясо птицы и яйцо три главные причины: увеличение стоимости кормов, снижение объемов производства в связи с распространением гриппа птиц, а также сокращение поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах ЕС», — сообщила «Российская газета».

Однако правительство России предприняло ряд мер по стабилизации цен, в том числе на корма. Были введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные. Кроме этого, в 2021 году будут субсидироваться перевозки сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока. Также в текущем году предприятия отрасли могут брать льготные кредиты на закупку шротов, премиксов и кормов.

Как отметил глава аграрного ведомства страны Дмитрий Патрушев, все это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца.

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