Российские компании, производящие медтехнику, по инициативе РТДС примут участие в выставке в Стамбуле
Российские компании, производящие медицинскую технику и оборудование, по инициативе Российско-Турецкого делового совета, могут принять участие в профильной выставке в турецком Стамбуле, которая состоится в июне 2021 года.
В ходе запланированной деловой поездки в Анкару, организованной РТДС и международным центром содействия бизнесу, этот и другие вопросы были обсуждены на встрече с послом России в Турции Алексеем Ерховым и торговым представителем российского государства в этой стране Айдаром Гашиггулиным.
Председатель РТДС Ахмет Паланкоев рассказал о ряде интересных российских проектах, которые уже находятся в стадии реализации в Турции.
В свою очередь, президент международного центра содействия бизнесу Адам Льянов, проинформировал Гашиггулина о высокой степени интереса ряда профильных российских компаний, имеющих значительный экспортный потенциал, к рынку Турции и развитии деловых связей в этом направлении, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе РТДС.