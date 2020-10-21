Визит

Российские компании, производящие медтехнику, по инициативе РТДС примут участие в выставке в Стамбуле

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Российские компании, производящие медицинскую технику и оборудование, по инициативе Российско-Турецкого делового совета, могут принять участие в профильной выставке в турецком Стамбуле, которая состоится в июне 2021 года.

В ходе запланированной деловой поездки в Анкару, организованной РТДС и международным центром содействия бизнесу, этот и другие вопросы были обсуждены на встрече с послом России в Турции Алексеем Ерховым и торговым представителем российского государства в этой стране Айдаром Гашиггулиным.

Председатель РТДС Ахмет Паланкоев рассказал о ряде интересных российских проектах, которые уже находятся в стадии реализации в Турции.

В свою очередь, президент международного центра содействия бизнесу Адам Льянов, проинформировал Гашиггулина о высокой степени интереса ряда профильных российских компаний, имеющих значительный экспортный потенциал, к рынку Турции и развитии деловых связей в этом направлении, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе РТДС.

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