Российские и турецкие бизнесмены намерены реализовать ряд общих проектов в Африке и Азии

Стороны обсудили актуальные вопросы развития отношений, возвращения к традиционной деловой активности, после некоторого, вынужденного, «короновирусного» спада, говорится в релизе.

По мнению Паланкоева, «турецкий бизнес готов к развитию, в том числе и общих проектов в Катаре, Африке и Азии».

«На практике, той которую мы видим в работе МЦСБ, действительно, интерес к сотрудничеству российских и турецких бизнесменов, в контексте развития совместных проектов в третьих странах, постоянно увеличивается. В целом, экономики, как России, так и Турции достаточно развиты в технологическом смысле, что дает хорошую почву для применения их взаимодополненного потенциала там, где идет интенсивное развитие территорий», — отметил Льянов.

Результатом проведенной встречи стало использование современной электронной платформы — icba. su в качестве агрегатора ряда уже запущенных крупных международных проектов на Ближнем Востоке.

«Российско-Турецкий деловой совет хорошо известен турецким партнерам уже на протяжении продолжительного времени, поэтому не обошлось без традиционных подарков, как части делового этикета», — сказали также в пресс-службе РТДС.