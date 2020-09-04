Сотрудничество

Российские и турецкие бизнесмены намерены реализовать ряд общих проектов в Африке и Азии

0

Председатель Российско-Турецкого делового совета Ахмет Паланкоев и президент международного центра содействия бизнесу Адам Льянов, провели рабочую встречу с представителями крупного турецкого бизнеса, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе РТДС.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития отношений, возвращения к традиционной деловой активности, после некоторого, вынужденного, «короновирусного» спада, говорится в релизе.

По мнению Паланкоева, «турецкий бизнес готов к развитию, в том числе и общих проектов в Катаре, Африке и Азии».

«На практике, той которую мы видим в работе МЦСБ, действительно, интерес к сотрудничеству российских и турецких бизнесменов, в контексте развития совместных проектов в третьих странах, постоянно увеличивается. В целом, экономики, как России, так и Турции достаточно развиты в технологическом смысле, что дает хорошую почву для применения их взаимодополненного потенциала там, где идет интенсивное развитие территорий», — отметил Льянов.

Результатом проведенной встречи стало использование современной электронной платформы — icba. su в качестве агрегатора ряда уже запущенных крупных международных проектов на Ближнем Востоке.

«Российско-Турецкий деловой совет хорошо известен турецким партнерам уже на протяжении продолжительного времени, поэтому не обошлось без традиционных подарков, как части делового этикета», — сказали также в пресс-службе РТДС.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сбербанк: оформить бизнес можно быстро, бесплатно и за один визит
Муса Могушков, Хасан и Хусен Халмурзаевы завершили сбор в Кисловодске в составе российской сборной по дзюдо
В Ингушетии в ближайшее время откроют 42 центра образования «Точка роста»
Минэкономразвития упростило процедуру подачи заявок в Корпорацию развития Северного Кавказа на господдержку инвестпроектов
В Джейрахском районе Ингушетии прошло мероприятие, посвящённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Старшая медсестра в ингушской больнице стала первой жертвой коронавируса среди медиков в республике
Калиматов посетил выставку «Мы вместе», приуроченную к 250-летию единения Ингушетии с Россией
Родственникам умершего от пыток в Ингушетии присудили 2,5 млн руб. компенсации от МВД
В Ингушетии прошла Всероссийская акция «Диктант Победы»
Права собственности на 58 объектов газоснабжения в Ингушетии аннулированы по требованию прокуратуры
Ради мирной жизни народа отдали свои жизни более 400 правоохранителей Ингушетии — Калиматов

Главное

Яндекс.Метрика

 