Российская государственная библиотека и портал «Учи.ру» запустили бесплатный литературный проект для школьников

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Российская государственная библиотека и образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» подписали соглашение о запуске некоммерческого проекта по повышению читательской грамотности учащихся начальных классов школ, сообщила пресс-служба РГБ.

В рамках совместной инициативы книги Национальной электронной библиотеки, оператором которой является Российская государственная библиотека, стали доступны для юных читателей в разделе «Литературный кружок» на портале «Учи.ру».

Проект призван сделать доступнее произведения мировой классики для учащихся 1-4 классов во всех регионах страны, а интерактивная составляющая повысит уровень работы с текстами и будет развивать критическое мышление школьников.

Также планируется решить вопросы рационального использования различных образовательных форматов, увеличить объем адаптированной для учеников информации об авторах произведений, обеспечить по всей стране доступ к произведениям школьной программы.

Кроме того, в рамках сотрудничества Российской государственной библиотеки и портала «Учи. ру» создана экосистема сервисов для изучения литературы с единой точкой входа и качественным пользовательским опытом. Это даёт учащимся младших классов доступ к литературным текстам в мобильном приложении «Свет» Национальной электронной библиотеки, интерактивным тестам, заданиям на понимание литературоведческих терминов и электронным читательским дневникам.

Сейчас в «Литературном кружке» на «Учи.ру» доступны 70 книг школьной программы из приложения «Свет», в ближайшее время планируется расширить их список.

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