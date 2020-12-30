Россия вошла в пятерку стран с наименьшей зависимостью от глобальных интернет-платформ

YouTube из-за отсутствия прямого конкурента в России пока незаменим. Им пользуются 70% российских интернет-пользователей (57% населения). С появлением востребованного аналога зависимость россиян от зарубежных интернет-платформ еще более снизится.

Исследование проведено с целью выяснить, насколько иностранные интернет-платформы (в основном американские) проникли в информационные пространства других государств, какой процент населения ими пользуется и насколько зависят от них россияне. Анализировалось использование Facebook, Google (поисковая система), Instagram, TikTok, YouTube и Twitter в 24 странах с разной численностью населения, географическому положению, уровню проникновения интернета.