Россия вошла в пятерку стран с наименьшей зависимостью от глобальных интернет-платформ
Россия вошла в пятерку стран, которые в наименьшей степени зависят от глобальных интернет-платформ. При этом, согласно исследованию, проведенному Научно-техническим центром ФГУП «ГРЧЦ», в государствах с высокой долей пользователей интернета (более 75% численности населения) Россия занимает второе место. Это объясняется наличием качественных собственных сервисов: большой популярностью пользуются отечественный поисковик и социальные сети.
YouTube из-за отсутствия прямого конкурента в России пока незаменим. Им пользуются 70% российских интернет-пользователей (57% населения). С появлением востребованного аналога зависимость россиян от зарубежных интернет-платформ еще более снизится.
Исследование проведено с целью выяснить, насколько иностранные интернет-платформы (в основном американские) проникли в информационные пространства других государств, какой процент населения ими пользуется и насколько зависят от них россияне. Анализировалось использование Facebook, Google (поисковая система), Instagram, TikTok, YouTube и Twitter в 24 странах с разной численностью населения, географическому положению, уровню проникновения интернета.