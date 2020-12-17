«Знаете, на что хотел бы обратить внимание, что является совершенно очевидным положительным элементом развития экономики — 70% российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы», — цитирует Путина РИА Новости.

Если кому-то хочется представлять Россию «до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований, хотя зависимость еще очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду», добавил глава российского государства.